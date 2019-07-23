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MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın Milli Savunma Bakanlığında icra edildiğini açıkladı.

23.07.2019 16:26 MSB:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın Milli Savunma Bakanlığında icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi.Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Kaynak: İHA

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