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MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Bosna Hersek'e doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e gitmek üzere havalandığını bildirdi.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Bosna Hersek'e doğru yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e gitmek üzere havalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yazdığı mektup, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin'e takdim edildi.
Sağlık malzemelerini teslim eden uçak, ikinci durağı olan Bosna Hersek'e doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bosna - Hersek, TSK, Güncel
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