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MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Karadağ'a doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Karadağ'a gitmek üzere havalandığı bildirildi.

08.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:31
Milli Savunma Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Karadağ 'a gitmek üzere havalandığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'e yazdığı mektup, takdim edildi.
Sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin ardından uçak, Karadağ'a doğru hareket etti. MSB: Türkiye’nin sağlık malzemelerini götüren uçak Karadağ’a doğru yola çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Karadağ, Güncel
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