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MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen...

MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.

23.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:43
MSB:

MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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