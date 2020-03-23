MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen...
MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.
23.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:43
MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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