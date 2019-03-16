Msb ve Aa'dan "Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, 'Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi', vatandaşların beğenisine sunuldu.<br><br>Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sergi Salonu'nda açılan sergide, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından, bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraf yer alıyor.<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi Komutanlığı ve Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan sergi, 18 Mart Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.