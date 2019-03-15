Msb ve Aa'dan "Zeytin Dalı" Sergisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve TSK
'nin komuta kademesi, Milli Savunma Bakanlığı
ile Anadolu Ajansı
tarafından hazırlanan "Zeytin
Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezdi.
18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı Atatürk
Kültür Sitesi'nde düzenlenen törenin ardından Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın fotoğraflarından oluşan sergiyi inceledi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Anadolu Ajansınca hazırlanan "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezen Bakan Akar ve komutanlar, harekat merkezinde çekilen ve sergide yer alan fotoğraflarının yanında hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Harekatın başlangıcından bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraftan oluşan sergi vatandaşların izlenimine de sunulacak.
TSK, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
Kaynak: AA