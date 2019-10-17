Haberler » Güncel » MSB: 'Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır'

MSB: "Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır"

MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

17.10.2019 16:45MSB:
MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz
18:46 Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti
18:46 Kayseri'de trafik uygulamaları
18:44 İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı
18:43 400 çocuk, unutulan sokak oyunlarını oynadı
18:43 Ypg, rusya bayrağı astı
18:43 Kasapoğlu: "(Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi) Tesiste yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz"
17.10.2019 18:49:23