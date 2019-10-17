MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekatta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,