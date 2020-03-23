MSB: "Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık...
MSB: "Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.
23.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:43
MSB: "Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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