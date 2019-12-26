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MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.

26.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:43 MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlarda yapılan arama

-Mehmetçiğin çay ikramı

-Detay

Haber: ANKARA, -



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

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