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MSC Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

MSC Şirketler Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdiğini duyurdu.

09.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:54
MSC Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
MSC Şirketler Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kişiler ve toplumlar için olduğu gibi kurumlar için de hem ekonomik, hem sosyal alanda bugüne kadar benzeri görülmemiş bir mücadele ve toplumsal dayanışma ortaya koymanın gerektiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm dünyada öncü denizcilik ve lojistik hizmet sağlayıcısı olan MSC Grubu, üstlendiği önemli rol ve sorumluluğun bilinciyle dünyanın okyanuslarını, yollarını ve demir yollarını birbirine bağlayarak her zamanki yüksek seviyesini bu olağanüstü koşullarda dahi devam ettirmeyi görev saymaktadır.
İçinde bulunduğumuz bu süreçte halkımızın ve devletimizin yanında yer almak, ülkemiz için çalışmaya ve değer katmaya devam etmek en büyük arzumuzdur. Bu arzumuzla, ülkemizin salgınla mücadelesine ve bunun bir yansıması olan Milli Dayanışma Kampanyası'na MSC Grubu adına 1 milyon lira katkı sağladık. MSC Grubu olarak, birlik ve beraberlik içinde bu zor dönemi atlatacağımıza ve bu süreçten değişerek, gelişerek ve daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Denizcilik, Güncel
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