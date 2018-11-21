MSD Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nalan Öğüt Koray Oldu

Kariyerine 2007 yılında, Procter&Gamble'da Gebze Fabrikası İş ve Çalışan İlişkileri İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak başlayan Nalan Öğüt Koray, 2009 yılında P&G Türkiye İşe Alım Müdürü, 2011'de Marka ve Ticari Operasyonlardan sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.

2014 yılından bugüne kadar P&G Gebze Fabrikası'nın Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürüttü. Farklı organizasyonlar için İK partnerliği yapmanın yanı sıra, Strateji Belirleme ve Yönetim, Organizasyonel Dizayn ve Etkinlik, Çalışan İletişimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme ve Ücret & Yan Haklar uzmanlık alanlarında pek çok projeye liderlik etti.

Eskişehir Anadolu Lisesi'nden mezun olan Nalan Öğüt Koray, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladı.