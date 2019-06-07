MSI, Apple'ın 1000 Dolarlık Monitör Standıyla Alay Etti

Kaynak: WebTekno

Apple'ın 1000 dolar değerindeki ekran standı konuşulmaya devam ediyor. Şimdi de dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan MSI, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen yüksek çözünürlüklü monitörü 5K Prestige ile 'neredeyse' aynı fiyata sahip olan Apple'ın monitör standını karşılaştırdı.MSI 5K Prestige monitör, 34 inç boyuta, 5K2K çözünürlüğe (5120 x 2160), USB Type-C girişine ve plastik gövdeli yapıya sahip bir monitör. MSI 5K Prestige'in sahip olduğu özellikler ile Apple'ın 4.999 dolarlık monitörü Pro Display XDR'a rakip olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte 5K Prestige'in yalnızca 1.299 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek 999 dolarlık pro stand ile karşılaştırılması son derece mantıklı.Aslına bakarsanız Pro Stand'ın fiyatıyla bu kadar fazla gündemde kalması, Apple'ın stratejik bir hatasından kaynaklanıyor. Apple'ın piyasaya sürdüğü pek çok ürün fiyatıyla eleştirilir ancak sonunda 'Apple işte' denilerek fiyat kabul edilir. Apple, Pro Display XDR'ı 4.999 dolara, Pro Stand'ı da 999 dolara satmak yerine ikisini bir arada 5.999 dolara satmış olsaydı muhtemelen fiyatları bu kadar çok tartışılmayacaktı.