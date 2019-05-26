MSI'dan Kilidi Açılmış Yeni Oyun Laptop, Core i9 5GHz'e Kadar Çıkabilir!

MSI
kilidi açılmış, masaüstü sınıfı bir Core i9'u yeni dizüstü bilgisayarına yerleştirdi
Yeni MSI GT76 Titan, şirket cesaretiniz varsa Titan Core i9'u 5GHz'e kadar çıkarabileceğinizi söylüyor.
MSI'nin Titan serisi dizüstü bilgisayarları yalnızca Mutlak Birim olarak tanımlanabilir ve bu heybetli dizüstü bilgisayarla yapabileceklerini kaldırabilecek güçlü bir yongaya ihtiyacınız var. Yeni MSI GT76 Titan'ın kilidini açanda, masaüstü sınıfı Core i9'u ağır çerçevesine koymasının da nedeni budur.
Şirkete göre kilidi açılmış bir K Serisi model olduğunu düşündüğümüz 9 Nesil bir masaüstü Core i9 işlemciyi seçebilirsiniz. MSI 8 çekirdekli bir 16-thread konfigurasyona sahip modelin soğutucu sisteminiz buna uygunsa 5Ghz'e kadar overclock edilebileceğini söylüyor.
Eğer doğruysa, bu MSI GT76 Titan'ı, soketli (ve dolayısıyla kullanıcı tarafından değiştirilebilen) Core i9-9900K ile birlikte gelen bir oyun dizüstü bilgisayarı olan Alienware's Area-51M ile aynı dünyada bırakacaktı.
Çipi sınırlarının ötesine itmek biraz daha fazla soğutma gerektirecektir, bu nedenle GT76 dört fan ve 11 ısı borusu ile birlikte gelir. MSI, GT76'nın hava akışının iki katından daha fazlasını üreteceğini söylüyor. Grafik cephesinde ise; GT76, özel ışın izleme ve tensör çekirdeklerini bir GeForce RTX 2080 paketleyecektir. Bu mevcut en iyisi değil; 2080 Ti bu ünvanı elinde tutuyor; ancak hala bir dizüstü bilgisayar için çok güçlü bir kit parçası.
MSI, GT76'nın arabadan ilham alan tasarımından, hem klavyedeki hem de şasinin alt tarafındaki aydınlatmadan söz ediyor. Ancak şu anda fiyatlandırmadan bahsedilmedi.
Aynı zamanda, MSI, dokuzuncu kuşak bir model için yedinci kuşak Intel
CPU'yu değiştiren, dizinin en yeni girişi olan GE65 Raider'i ağırlıyor. Yeni bir Core i9 ve "en yeni RTX grafikleri" seçeneğinin yanı sıra 120Hz'den 240Hz'ye ve Wi Fi
6'ya sıçrayan çok daha hızlı bir ekrana sahip olacaksınız.
MSI
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Kaynak: Teknotalk.com