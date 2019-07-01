MSI Sailing Team/AG büyük yarışa hazır

Türkiye'nin en önemli açık deniz yarışı olan Deniz Kuvvetleri Kupası 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul boğazından start alacak. Türkiye'nin bu en uzun rotalı açık deniz yarışı için bütün ekipler gibi MSI Sailing Team/AG de hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük Yarışa hazırlık olması açısından önem taşıyan ve 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Marmara Adası yarışında ve 29-30 Haziran hafta sonu gerçekleşen TAYK MDK Kabotaj Kupasında alınan birincilikler ile takımda moraller oldukça yükseldi.

24 ekibin katıldığı Marmara Adası yarışının başlarında rüzgar bulmakta zorlanan ekipler Büyükçekmece önlerinde Poyraz'ın yetişmesi ile hava kararmadan önce Marmara Adası önündeki Asmalı adayı dönebildiler. Ancak orsa seyrine dönen ekipler bu kez sert esen poyraz ile tüm gece mücadele etmek zorunda kaldılar. Poyrazın İstanbul boğazında etkisini kaybetmesi ise gece boyunca dalgalarla zorlanan ekipler için sürpriz oldu. Akıntının etkisiyle birçok ekip boğaz hattını geçip finish almakta zorlanırken MSI Sailing Team/AG 120 mil uzunluğundaki bu zorlu yarışı 23 saatin ardından başarıyla tamamladı.

29 Haziran'da İstanbul Boğazında, 30 Haziran'da ise Moda – Adalar parkurunda TEB Özel Bankacılık sponsorluğunda gerçekleşen TAYK MDK Kabotaj Kupası da MSI Sailing Team/AG için keyifli bir yarış oldu. Bu yarışlarda kazanılan birincilikler ile takımda moraller yükselirken Büyük Yarış için heyecanlı geri sayım başladı.

Ahmet Köroğlu ve Veli Murat Açıkalın liderliğinde yarışan MSI Sailing Team/AG, 2019 yarış sezonundaki başarısını sürdürdüğü son 2 yarıştan sonra Büyük Yarış için hazırlıklara başladı. 3 etaptan oluşacak Büyük Yarış için ekiplerini belirleyen MSI Sailing Team/AG ekip lideri Ahmet Köroğlu"Büyük Yarış, hava şartları bakımından her zaman sürprizlere açık bir yarıştır. Öncelikli hedefimiz, olası zor hava koşullarında parkuru tamamlamak ve sonunda kendi sınıfımızda kupanın sahibi olmak" dedi.

Yaklaşık yarısını kadın yelkencilerin oluşturduğu MSI Sailing Team/AG'nin Büyük Yarış ekibinde de yine kadınların ağırlığı söz konusu.