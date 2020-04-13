Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MSKÜ'den sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu öğrenci ve öğretim üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretmeye başladı.

13.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:11
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu öğrenci ve öğretim üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretmeye başladı.
MSKÜ Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü ve İnova Muğla Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Aktürk, matematik, fizik, jeoloji, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerindeki gönüllü öğrenciler ile öğretim üyeleri, salgında fedakarca çalışan sağlık personeli için bir araya geldi.
Gönüllü öğrenci ve öğretim üyeleri, biri öğrencilerin sanayiden topladıkları parçalarla yaptıkları cihaz olmak üzere, 7 cihazla günde 30 siperlik üretiliyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretimine destek verdikleri 3 boyutlu yazıcısıyla koruyucu yüz maskesi üretmeye başlayan topluluk üyelerinin maskeleri üretmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
Sıvı temasından ve özellikle Kovid-19'dan koruyabilmek için tasarlanan yüz maskelerinin hastane çalışanlarına günlük olarak ulaştırılacağını belirten Çiçek, "Sağlıkçılarımız teması en yüksek yaşayan kişiler. Bu çalışmayı yürüten ve gönüllü olana öğrenci ve öğretim üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.
Prof. Dr. Çiçek, açıklamanın ardından üretimi yapılan ilk yüz maskelerini Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Salih Akkuş'a teslim etti. MSKÜ’den sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››MSKÜ'den sağlık çalışanlarına siperlik desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:02: - Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor - Haber 21:00: Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: "Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz" - Haber 21:00: BM: Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı 25'e çıktı - Haber 21:00: (Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı - Haber 21:00: Trabzon'da Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi - Haber 20:48: Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi - Magazin 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler