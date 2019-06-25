25.06.2019 13:41
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MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda başlıyor

MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu

Medya Sanat Merkezi (MSM) tarafından düzenlenen Film Okumaları, 29 Haziran'da başlayacak.

Medya Sanat Merkezi (MSM) tarafından düzenlenen Film Okumaları, 29 Haziran'da başlayacak.
Kültür Kenti Vakfı ve Akademi Beyoğlu ortaklığıyla düzenlenecek film okumalarında gazeteci ve sinemacılar, yeni bakış açıları ortaya koyacak.
MSM Film Okumaları'nda ABD'den Rusya'ya, Afrika 'dan İran 'a, Hindistan 'dan Türkiye 'ye uzanan geniş bir yelpazede oluşturulan film listesi ilgilisiyle buluşturulacak.
Akademi Beyoğlu'nda iki haftada bir düzenlenecek okumaların ilk konuğu gazeteci Recep Yeter, "Asılsız Haber" filmini katılımcılarla izleyip yorumlayacak.
"Asılsız Haber"
Senaryosu Billy Ray ve Buzz Bissinger tarafından kaleme alınan "Asılsız Haber"in yönetmenliğini Billy Ray üstleniyor.
Tom Cruise ve Paula Wagner 'ın yapımcılığında sinemaseverlerle buluşan film, yalan haberler yazarak kariyer merdivenlerini hızla tırmanan gazeteci Stephen Glass'ın öyküsüne odaklanıyor.
Kaynak: AA
Müjdat Gezen Sanat Merkezi , Beyoğlu , Güncel

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