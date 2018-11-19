Msm Senaryo Okulu" Eğitime Başladı

Medya Sanat Merkezi'nin (MSM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle hayata geçirdiği "Senaryo Okulu"nda eğitim başladı.
"Hikayen Seni Arıyor" sloganıyla başlayan yeni dönem eğitiminin koordinatörlüğünü, "Osmanlı Tokadı
", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Kalk Gidelim
" dizisinin senaristlerinden Oktay Berber üstleniyor. Bahariye Mevlevihanesi
'ndeki eğitim öncesi açıklamada bulunan MSM Başkanı İsmail Halis, "Burası ticari bir yer değil. Protokolün olduğu bir yer değil. Bizim en baştaki düsturumuz bu. Sizin eviniz, ocağınız burası. Birlikte yol alıp üreteceğiz." ifadelerini kullandı.
"Kısa film senaryolarını MSM desteğiyle hayata geçireceğiz"
MSM Senaryo Okulu Koordinatörü Oktay Berber ise sinema ve dizi sektöründe hikaye anlatma sorunu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gerek içerik gerekse de biçim olarak bu toprağın ruhuna uygun kalemler yetiştirmeliyiz. MSM tam olarak bunu hedefliyor. Yoğun başvuru sonrası mülakatlarla oluşturduğumuz sınıfımızda, derdi olan ve belli bir müktesebata sahip gençler yer alıyor. Sektörde çalışma arkadaşımız olabilecek yetenekli gençlerle derslerimize başladık. Potansiyel umut verici. Altı hafta devam edecek dersleri uygulama ağırlıklı yapacağız. Sonrasında da kısa film senaryoları ortaya çıkarıp MSM desteğiyle bunları hayata geçireceğiz."
Sektöre profesyonel senaristler kazandırmayı hedefleyen ve uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışı içerisinde devam eden okulda, ünlü senaristler atölye çalışmaları düzenleyecek.
Senaryo formatları, özellikleri, çeşitleri, aşamalarının ele alınacağı okulda ayrıca hikayeyi senaryoya dönüştürme, karakter ve dramatik yapı oluşturma, zaman ve mekan örgüsü kurabilme biçimleri de incelenecek.
Eğitim, 23 Aralık
'ta sona erecek.
Bahariye Mevlevihanesi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Müjdat Gezen Sanat Merkezi
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:10