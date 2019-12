MSM'ye TSE tescili

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ne (MSM) verilen "TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu" belgesi takdim töreni düzenlendi. Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e belgeyi, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi.Büyükşehir Belediyesi MSM, lezzet başkenti Gaziantep'in gastronomi alanında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. MSM, kaliteli hizmet üretimi ve sunumuyla, TSE yetkililerince TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu" belgesini aldı, kalitesini tescilledi. Böylece MSM, belediye iştirakli şirketler arasında Türkiye'de 3'üncü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ilk belgeli kuruluş oldu."Gıda güvenliği belgesi çok kıymetlidir"Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep, gastronomi şehridir. UNESCO'nun gastronomi şehirleri arasında yer almak bize büyük bir pencere açtı, fırsat tanıdı. Dolayısıyla Gaziantep, farklı lezzetler tatmak isteyen insanların uğrak bir şehri haline geldi. Artık tüm dünya her alanda sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyor. Türk standartları denince önce akıllara; yol ve makine gibi olgular geliyordu. Ancak artık, Türk standartları dendiğinde gıda güvenliği üzerine çalışmalar akıllara geliyor. Bu çok kıymetlidir. Gaziantep'in yöresel tatlarının belli bir standarda ulaşması gerekiyordu. Bir ürünün standardizasyonu çok önemlidir. Dolayısıyla ürün standardıyla birlikte artık bunu oluşturan bütün etkenleri, doğru ve programlı bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Gastronomi Festivali'nde söylediğimiz de aslında buydu; topraktan, tarihten gelen lezzetleri kontrol altına aldıktan sonra bu lezzetleri sürdürülebilir kılmaktı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından aldığımız 'Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu' belgesi bizim için bir başlangıçtır" dedi.TSE Başkanı Şahin: Gaziantep hangi konuyla ilgileniyorsa o konuda markalaşıyorTSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise, Mutfak Sanatları Merkezi'ne gıda güvenliği belgesini takdim etmek üzere kente geldiklerini kaydederek, "Gaziantep hangi konuyla ilgileniyorsa o konuda marka olmayı çok kısa bir sürede başarıyor. Birliğin ve beraberliğin kadim şehri Gaziantep, ülkemiz için çok önemli bir tarihi geçmişe sahip. Büyükşehir Belediyesi kendine özgü bir iş modeli oluşturarak çözüm odaklı düşünüp başarıya giden yolda emin adımlar atmıştır. Gazi şehir, yerel yönetimiyle sosyal kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman birliğin ve beraberliğin örneği olmuştur. Gıda güvenliğinin hayatın her döneminde önemli bir yeri vardır. Korunma ve yeme içme temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yeme içmenin gıda güvenliği kapsamında güvence altına alınması gerekiyor. Belirlenen standartların ise işletmeler tarafından korunması icap ediyor" diye konuştu.Gül: Gaziantep gıda güvenliği bakımından parmakla gösteriliyorGaziantep Valisi Davut Gül de Büyükşehir Belediyesi'nin bir denetim görevi gördüğünü hatırlatarak, "Kendisinin uymadığı kuralları, başka işletmelerin uymasını beklemek pek doğru olmaz. Bir hedef ve ilke ortaya konulmuş, kendi işletmelerinde standartlara uymuştur, ildeki işletmelerimiz güvenlidir, Gaziantep bu anlamda parmakla gösterilen iller arasında yerini almıştır. Denetlemelerin ardından standartları sağlayarak bunu belgelendirmek hem müşterilerde hem işletmelerde hem de denetleyen kurumlar açısından gönül rahatlığı sağlıyor" dedi.Konuşmaların ardından TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e TSE Belgesi'ni verdi. - GAZİANTEP