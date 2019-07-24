MŞÜ 2019-2020 öğretim yılına hazır

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni öğretim döneminde 2 bin 840 öğrenciyi üniversite ile buluşturacaklarını söyledi.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında 8 bin 140 öğrenciye hizmet veren üniversitenin bu yıl 9 bin 160 öğrenci aldığını belirtti.

2019-2020'de 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokuluna öğrenci alınacağını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bu yıl 2 bin 140 öğrencimiz mezun oldu. Güz aylarından itibaren 2 bin 840 yeni öğrencimizi üniversitemizle buluşturacağız. Dolayısıyla önümüzdeki yıl ilimize fazladan 700 öğrenci gelecek. Bu öğrencilerimize 600 akademik ve 260 idari personel ile 170 derslik ve 30 laboratuvarda hizmet vereceğiz. Akademik personelimizin 200'den fazlası doktor öğretim üyesi ve daha üzeri unvanlı hocadan oluşuyor. Bu sebeple her öğrencimiz doğrudan branş hocalarından eğitim alacaklar. Bağımsız memnuniyet anketlerinde akranlarına kıyasla ön sıralarda yer alan üniversitemizin bu yıl da bölgenin tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olacağına inanıyoruz. Çünkü bizler öğrencilerimizi öz evlatlarımızdan farklı görmüyoruz."

Kaynak: AA