MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren öğrenci ve aileler Ellerini dezenfekte eden öğrenciler Binaya girmek için sıraya girenler - KırşehirKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi'nde bulunan binalar ile kent merkezindeki bazı okullarda...

14.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:13
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren öğrenci ve aileler
Ellerini dezenfekte eden öğrenciler
Binaya girmek için sıraya girenler - Kırşehir
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi'nde bulunan binalar ile kent merkezindeki bazı okullarda yapılan sınavda görevliler, öğrencileri ve bekleyen aileleri sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında kimse alınmadı. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanırken maske ve kapalı paketler içinde el dezenfektanı dağıtıldı.
Kimlik ve evrak kontrolü sırasında görevliler sık sık sosyal mesafe hatırlatması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de binaların çevresinde güvenlik ve trafik tedbiri aldı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı, Güncel, Haber

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