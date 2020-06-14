MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Kayseri'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

14.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:24
Kayseri'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi'nde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeri alındı.
Bina girişine konulan hijyen malzelemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilerden maskesi olmayanlar, burada hazır edilen maskelerden aldı.
Öğrencler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı.
Sınava giren öğrencilerden Tufan Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilk amacının kendini denemek olduğunu söyledi.
Girebilirse Alan Yeterlilik Testi (AYT) kısmının da önemli olduğunu belirten Demirkaya, "Harp Okulu da gelebiliyor. Şu anda kendimi sırf TYT (Temel Yeterlilik Testi) için alıştırmak, denemek için bu sınava giriyorum. Son iki günde vaka sayıları arttı. Alınan tedbirler önemli." diye konuştu.
Öğrencilerden Berkay Gezginci ise ilk defa girdiği sınava hazır olduğunu söyledi.
Baba mesleği olarak subaylık yapmak istediğini belirten Gezginci, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin çok önemli olduğunu kaydederek, "Üniversite sınavından önce sınavla alakalı ne yapmaları gerektiğini ve başarılı olup olamayacaklarını görecekler." dedi. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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