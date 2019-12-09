Haberler » Güncel » MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:12MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında bilgi alan Polat, haber, yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy veren Polat, yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Rektör Polat, her yıl Anadolu Ajansının düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasına katıldığını söyledi.
Oylamada, birbirinden güzel fotoğraf karelerinin olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:
"İnsanların beğenisine sunulan hafızalarda kalıcı fotoğraflar. Haber, yaşam ve spor kategorideki fotoğraflar hakikaten unutulmayacak güzellikte. İnşallah bu fotoğraflarda gördüğümüz gülen yüzlü insanlar hep önümüze çıkar. Muhabirlerin bir fotoğraf karesinde dondurduğu acılar, hüzünler ve kederler 2020 yılı içerisinde inşallah bir daha yaşanmaz. Hep gülen insanların fotoğraflarını çekeriz. Yok edilmemiş bir tabiatın, yakılmamış ormanların, kurutulmamış suların fotoğraflarını çekeriz. Emeği geçen muhabirlere ve ajansın birbirinden değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Muş Alparslan Üniversitesi, Fethi Ahmet Polat, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını... - Haber
15:44 GYİAD, eğitim ve istihdam projelerini liderlerle paylaştı - Haber
15:44 ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber
15:44 Gana'da akademisyenler süresiz grev başlattı - Haber
15:38 Gemlik Belediyesi'ne araç desteği - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:45:26