Msü Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı

Kaynak: AA

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) giriş belgeleri açıklandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Nisan'da uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemi tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.Duyuruda, sınava girecek adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.