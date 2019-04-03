03 Nisan 2019, 14:20
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Msü Sınav Gününde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak

Msü Sınav Gününde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulacağı bildirildi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak olan 2019-MSÜ Sınavına katılacak olan ve nüfus cüzdanını kaybeden veya değiştirmek isteyen adayların mağdur olmaması için 7 Nisan 2019 Pazar 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık tutulacaktır" denildi. - ADANA 7 Nisan, Sarıçam, Güncel
Kaynak: İHA