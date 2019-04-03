Msü Sınav Gününde Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 7 Nisan
Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam
İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulacağı bildirildi.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak olan 2019-MSÜ Sınavına katılacak olan ve nüfus cüzdanını kaybeden veya değiştirmek isteyen adayların mağdur olmaması için 7 Nisan 2019 Pazar 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık tutulacaktır" denildi. - ADANA
7 Nisan, Sarıçam, Güncel
Kaynak: İHA