14.06.2019 11:32
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MSÜ tercih sonuçları: MSB personel temin sorgulama sayfası

MSÜ tercih sonuçları: MSB personel temin sorgulama sayfası

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 Askeri Öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri tarihi de belli oldu. MSB personel temin sayfasında yapılan açıklamada MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır bilgi verildi. Peki askeri öğrenci temin süreci işleyişi nasıl olacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

MSB personel temin sayfasında MSÜ tercih sonuçları dün açıklandı. 7 Nisan'da yapılan MSÜ sınavını başarılı ile tamamlayan adaylar için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde tercih dönemi açılmıştı. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. MSÜ tercih sonuçları için aşağıdaki MSB personel temin sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre MSÜ tercih sonuçları personel temin sayfasından ilan edilecek.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası

SINAVA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKENLER

1. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

3. MSÜ-2019 Sınav Sonuç Belgesi.

4. Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

5. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

a. Adayların spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır. Rapor örneğine ulaşmak için tıklayınız.

b. Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız.

6. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

7. Şehit/ Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

7 Nisan, Güncel

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