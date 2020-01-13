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MTB Başkanı Özcan'dan İHA'ya teşekkür

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti.

13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:00MTB Başkanı Özcan'dan İHA'ya teşekkür
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Ajansı (İHA) Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Malatya İl Temsilciliğini ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, özellikle kayısının dünyaya tanıtımı noktasında kendilerine her zaman destek veren basına teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı İl Temsilciliği ziyaretinde konuşan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları tüm çalışmalarda basının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Malatya'nın ortak paydası olan kayısının geleceği açısından yaptıkları tüm proje ve çalışmalarda İHA'nın da haber desteği ile kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Özcan, "Basın özellikle sivil toplum kuruluşların ve odaların çalışmaları kamuoyuna aktarma adına önemli bir görev üstleniyor. Bizler de yaklaşık 2 yıldır bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmalarda yereldeki bütün gazeteler ve televizyonlardan ciddi anlamda destek görüyoruz. Ben buradan yazılı ve görsel medya temsilcilerine borsamız adına teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı, Ramazan Özcan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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