Mtdf Başkanı Öter'den 10 Aralık Açıklaması

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:54



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:54

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı.MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Öter, tüm insanlığın ortak değeri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi çerçevesinde, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesiyle, insan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla kutlandığını hatırlattı. Öter, "Bugün dünyamızda ve özellikle yaşadığımız Ortadoğu coğrafyamızda yaşanan katliamlar, kıyımlar, belki de tarihin en büyük İnsan hakları ihlalidir. Halkın çoğunluğu Müslüman olan Suriye, Irak, Mısır, Filistin, Yemen, Libya, Myanmar ve Arakan gibi daha birçok yerde emperyalist devletlerin çıkarları uğruna acımasızca İnsanlar öldürülüyor ve her türlü yaşam hakları ellerinden alınıyor, Bu vahşeti yapan ve yaptıran ülkelerin başını ABD'nin emperyalist yönetimi çekiyor. Ne acıdır ki hak ihlalinde bulunan bu ülkeler tarafından kurulan sözde insan hakları kuruluşları katliamlara ve hak ihlallerine seyirci kalıyor. Her ne kadar umutlarımızı zayıf olmuş olsa da insan hakları gününün anlamına uygun yaşanması temennisiyle başta bölgemiz ve tüm dünya üzerinde kalıcı barışın sağlanması ve çıkar savaşların son bulmasını diliyorum" dedi. - MARDİN