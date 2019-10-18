Haberler » Güncel » MTDF Başkanı Öter: 'YPG'nin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu'

MTDF Başkanı Öter: "YPG'nin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye'nin ABD'yle, Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "YPG ve diğer örgütlerin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu" dedi.

18.10.2019 12:56MTDF Başkanı Öter:
Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye'nin ABD'yle, Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "YPG ve diğer örgütlerin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu" dedi.

Ankara'da 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından geri çekilme ile ilgili süre başladı. MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye'nin ABD ile sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Öter, "Şahin olarak adlandırılan ve bugüne kadar çoğu zaman Türkiye'ye karşı yaptıkları sert açıklamalarla bilinen 4 ABD'li yetkili Türkiye'nin kararlı ve ciddi duruşu sonucu Türkiye'nin ayağına gelmek zorunda kaldılar. Yapılan anlaşma ile Türkiye için gelecekte tehdit oluşturabilecek terör koridoru yıkılmış ve emperyalistlerin oyunu yerle bir olmuştur. YPG ve diğer örgütlerin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu. ABD binlerce tır bir çoğu ağır silah olmak üzere örgüte vermişti. Bu silahlar kesinlikle Türkiye'ye karşı verilmişti. Başta ABD ve Türkiye'ye karşı kötü amel ve düşmanlık besleyen devletler ve oluşumlar bundan sonra Türkiye'nin kolay lokma olmadığını anladılar" diye konuştu. - MARDİN

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Şerif, Türkiye, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:14 Esnaftan temizlik işçisine plaket
15:18 Niğde patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı
15:13 İş adamı Karahanlı'dan şehit çocuklarına kırtasiye yardımı
15:17 Sivas-mehmetçiklerin 'komando andı'na halktan ilgi
15:17 Batman-kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı
15:17 Burdur belediyesi şehitler için helva dağıttı
15:12 Esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı
18.10.2019 15:19:36