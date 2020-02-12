MTK'da çözüm buluşması

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 700 tekstil işletmesinin faaliyet gösterdiği MTK'daki sorunların çözümü ve talepleri dinlemek için önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen MTK Başkanı Abdullah Salkım'a; "Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarla sorunlarınızın çözümü için uyum içerisinde çalışıyoruz" diyen İduğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İtfaiye Dairesi Murat Varlıorpak ve site yönetimi biraraya geldi. Toplantıda, işletmelerin en önemli sorunlarından 'ruhsat' konusu başta olmak üzere tüm sorunların ilgili kurumların işbirliği ile en kısa sürede çözüleceği ifade edildi.

Başkan İduğ, Altın Bilezik Projesi kapsamında imzaladıkları işbirliği protokolünü hatırlatarak, "Belediyemizin Çamdibi Pazaryeri'nin üzerinde bulunan tekstil atölyesinde ve MTK'daki eğitim salonunda verilecek kurslarla yaklaşık 300 kadınımıza mesleki eğitim verip iş imkanı yaratacağımız projeyle ilgili çalışmalara başladık. Çevre düzenlemesi ve temizlik konusundaki taleplere de hızlı bir şekilde karşılık verdik. Ruhsatla ilgili problemlerinde işbirliği içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyemizin değerli yetkilileri ile birlikte bunun için buradayız" dedi.

MTK sitesinde bulunan binaların 30- 40 yıl önce yapıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, sorunun yangın yönetmeliğinden kaynaklandığını belirterek, "Asgari uygunluk şartları sağlandığında biz gerekli izinleri, Bornova Belediyesi de ruhsatları verecektir"diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Murat Varlıorpak da değişen itfaiye yönetmeliğini anlattı.

Site hakkında bilgilendirme yapan MTK içinde 16 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Abdullah Salkım ise Başkan İduğ'un her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.