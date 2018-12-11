Mtosb Başkanı Sabri Tekli Açıklaması

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
(MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, kasım ayındaki ihracat artışında, Mersinli
sanayicilerin önemli bir pay sahibi olduğunu belirtti.
Tekli, yazılı açıklamasında, Türkiye
İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladığını anımsatarak, ihracattaki artışın iş dünyasının yüzünü güldürdüğünü kaydetti.
Kasım ayı ihracat verilerine göre ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre oranla 9,5 artışla 15,5 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Tekli, "Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu rakamlar bizleri son derece memnun ediyor. Özellikle ihracatımızın artış göstermesinde Mersinli sanayicilerimizin önemli bir pay sahibi olduğunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
Tekli, Mersin'in, konumu ve dış pazara hakimiyetiyle Türkiye ihracatını her zaman olumlu etkilediğini belirterek, atılan adımların sonucunu olumlu şekilde almanın iş dünyasının motivasyonunu arttırdığına işaret etti.
Mersinli,Mersin,İhracat
11 Aralık 2018 Salı 13:09