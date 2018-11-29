Mtosb'de Bilgi Yarışması Heyecanı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:11



29 Kasım 2018 Perşembe 14:11

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde bulunan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından genel bilgi ve kültür yarışması düzenlendi.Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 3'cüsü düzenlenen bilgi yarışması, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tülücü, Okul Müdürü Hasan Gürbüz, okul yönetimi, öğretmenler ve sanayicilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin görev ve sorumluluk duygularının gelişmesini, toplum içerisinde kendilerini doğru ifade edebilmelerini ve centilmence rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma MTOSB konferans salonunda gerçekleştirildi.Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencileri sorulan sorulara dikkatle cevap verdi. Her bir turda 12 sorunun sorulduğu yarışmada başarı gösteren öğrenciler, katılımcılardan tam not aldı. - MERSİN