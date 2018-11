Mtosb'den Eskişehir'e Çıkartma

13 Kasım 2018 Salı 15:17



13 Kasım 2018 Salı 15:17

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Sabri Tekli önderliğinde Eskişehir 'e çıkartma yaptı.Eskişehir gezisi kapsamında MTOSB heyeti ilk olarak Tusaj Havacılık ve Uzay Sanayi'yi gezerek burada tesis hakkında bilgi aldı. Ardından Sezova'ya hareket eden heyet, Bilim Deney Merkezi Sabancı Uzay Evi ziyaretini gerçekleştirdi.İleri teknoloji ürünlerinin ülke açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "İleri teknolojinin ülkemizin cari açığının kapanması adına önemli bir çıkar yol olduğunu belirtmek isterim. Eskişehir'de bulunan Havacılık ve Uzay Sanayi, Bilim Deney Merkezlerini gezerek ileri teknoloji ürünleri ile ilgili bilgi aldık. Üretimin olmazsa olmaz olduğu dönemden geçiyoruz. Burada önemli olan dünyanın merkezinde ilgi gören ürünlerin üretimini gerçekleştirmektir. Şuanda tüm Avrupa ülkelerinde ileri teknoloji ürünlerinin üretimi yapılarak dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin geliştirdiği projeler her zaman beğeni topluyor. Burada edindiğimiz bilgiler onların eğitimlerinde olumlu bir etki yapacaktır" dedi."3.OSB ile istihdam 20 bine yükselecek"Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak 'ı da makamında ziyaret eden Tekli ve beraberindeki heyet, MTOSB'nin projelerini anlattı. 3. OSB ile ilgili Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı bilgilendiren Tekli, "1993 yılında 380 hektar alan üzerine kurulan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 3. bölgenin de faaliyete geçmesi ile 756 hektar fiziksel alana ve en az 20 bin istihdama ulaşacak. Bölgelerimizin yüzde yüz doluluk oranına ulaşması bizleri yeni sanayi alanları üretimine yöneltmiştir. Yakın zamanda tahsisleri gerçekleştirilecek 3. bölgemizin de faaliyete geçmesi ile 756 hektar fiziksel alana ulaşacak MTOSB, mevcut olarak yaklaşık 16 bin kişi olan istihdam sayısını 20 bin kişiye yükselterek Mersin'in, 'ülke sanayisinin lokomotifi' konumunda bir kent olduğuna daha büyük bir vurgu yapacaktır" diye konuştu."Ekonomik ve sosyal gelişme başta olmak üzere her türlü gelişmenin ve kalkınmanın temeli eğitimden geçmektedir" diyen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakacak, Mersin'den gelen heyeti Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri iyi yetiştirmek gerektiğine vurgu yapan Çakacak, "Bizler, çocuklarımıza iyi eğitim vererek geleceğe iyi hazırlarsak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatında Eskişehir'in ilk 3'te yer aldığını kaydeden Çakacak, özellikle savunma sanayisine önemli katkılar sunan firmaların Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğunu söyledi. Eskişehir'in hem sanayisinin gelişmesi hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmaları anlatan Çakacak, "Elinizde bir sanatınız varsa ve üretim yapabiliyorsanız, hem ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz hem de kendi hayatınıza katkı sağlıyorsunuz demektir. Kendi yeteneklerinizi keşfedin. İşini ve ne yaptığını iyi bilen kalifiye elemana her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Her zaman bir hedefiniz olsun. Hedefi olmayan kişiler ve toplumlar başkalarının emri altında yaşamak zorunda kalırlar. Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız ülkemizin geleceğini o kadar iyi yönlendirirsiniz. Okulda aldığınız iyi bir eğitim ileriki hayatınızda sizlerin özgüveni yüksek bir insan olmanızı sağlayacaktır. Hedefleriniz de hayalleriniz de büyük olmalı. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük bir devletin geleceğisiniz" şeklinde konuştu.Eskişehir Valiliği ziyaretinden sonra 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret eden heyet, burada edindiği bilgiler ile vizyon kazandılar. Gezinin ikinci gününe OSB 20. Cadde ile başlayan heyet, firmaları gezerek savunma sistemleri, raylı sistem, akıllı ulaşım sistemi ve bilim ve similasyon sistemleri üzerine önemli bilgiler aldı.MTOSB heyeti Alp Havacılık ve Tülomsaj ziyaretleri ile geziyi tamamladı. - MERSİN