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MTOSB Müteşebbis Heyeti ocak ayı toplantısını yaptı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, ocak ayı toplantısını Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirdi.

01.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:02MTOSB Müteşebbis Heyeti ocak ayı toplantısını yaptı
Mersin- Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, ocak ayı toplantısını Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirdi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Su'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyeti katıldı.
Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı sonrası Vali Su, MTOSB'de bulunan bazı fabrikaları ziyaret etti.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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