Mtso 133'üncü Yaşını Kutladı

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 133'üncü kuruluş yıldönümünü gerçekleştirdiği çelenk sunma töreni ile kutladı.Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti. Törende konuşan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Yönetimimizle, meclis başkanımızla, meclis üyelerimiz, profesyonel kadromuzla Türkiye genelinde herkesin gıpta ile baktığı bir odayız. Koca çınar 133 yaşında. Kuruluşundan bu güne kadar hizmet veren tüm yönetimleri, meclisleri ve profesyonel kadroyu şükranla anıyorum. İnşallah nice 133 yıllar kutlayacağız" dedi."Mersin'in ticari hayatının gelişmesinde öncü rol üstlendi"MTSO'nun 18 Aralık 1886 yılında kurulduğunu ve Mersin'in ticari hayatının gelişmesinde her zaman öncü rol üstlendiğini söyleyen Meclis Başkanı Hamit İzol ise "Mersin Limanı'nın, Serbest Bölge'nin, Organize Sanayi Bölgesi'nin, Teknopark'ın, Sanayi Sitesi'nin kuruluşunda odamız bilfiil görev üstlenmiş, maddi ve manevi katkı koymuştur. Kent hayatının hep içinde olan odamız, Mersin'in ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek olmuştur. Kentin ilk 4 yıldızlı otelinin, yani Mersin Oteli'nin kurulmasında odamız öncülük etmiştir. Bunun yanında Mersin'e üç tane okul, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, iki tane sağlık ocağı, iki tane toplum merkezi, bir karakol kazandırmıştır" ifadelerini kullandı."MTSO girişimleriyle önemli çalışmalar yapıldı"Doğrudan yapılan çalışmaların yanında MTSO'nun girişimleriyle gerçekleşen önemli çalışmalar bulunduğuna da dikkat çeken İzol, "Bunlardan bazıları Mersin Üniversitesi'nin kuruluşu, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi, kalkınma ajanslarının kuruluşu, Sanayi Sitesi'nin kuruluşu, Tarım Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluşu, turizm bölgelerinin ilanı, yeni Tıp Fakültesi Hastanesi'ne TOBB'un 5 milyon TL'lik desteğinin sağlanması, Serbest Bölge genişleme alanının ilanı" şeklinde konuştu."İmar planlarının tamamlanmasını istiyoruz"Bugüne kadar önemli çalışmalara imza atıldığını, bundan sonrasında da önemli beklentiler içinde olduklarını kaydeden İzol, öncelikli olarak tüm Mersin'in özlemle beklediği imar planlarının tamamlanmasını istediklerini ifade ederek, "Sektörlerimizin taleplerini karşılayacak ihtisas üretim ve ticaret bölgelerinin oluşturulması, Serbest Bölge genişleme alanının kamulaştırılması, lojistik merkezimizin kurulması, yapımı devam eden D-400 Karayolu çalışmaları, otoyol – OSB bağlantısı çalışmaları ve havaalanı inşaatının en kısa sürede tamamlanması da beklentilerimiz arasında" diye konuştu. - MERSİN