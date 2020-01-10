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MTSO Başkanı Sadıkoğlu İHA'yı ziyaret etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA'yı ziyaret etti10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Malatya Bürosunu ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, basının...

10.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:53MTSO Başkanı Sadıkoğlu İHA'yı ziyaret etti
Ticaret ve Sanayi Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA'yı ziyaret etti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Ajansı (İHA) Malatya Bürosunu ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, basının önemine vurgu yaptı. Malatya Ticaret ve Sanayi Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA'yı ziyaret etti. Burada çalışanların gününü kutlayan Başkan Sadıkoğlu, "Gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında basın mensuplarımız büyük önem taşımaktadır. Bağımsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, şehrimizin ve ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Basın, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumu beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Basının önemine değinen Sadıkoğlu, "Basın çalışanları tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı ve ilkeli, kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanının sesi olmaktadır. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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