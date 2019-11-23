Haberler » Güncel » MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü kutlaması - Haber

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü kutlaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerin başarılarındaki en büyük payın, onları eğiten öğretmenler olduğunu bildirdi.

23.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:21MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü kutlaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerin başarılarındaki en büyük payın, onları eğiten öğretmenler olduğunu bildirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin önemine temas eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Günümüzde ulusal kalkınmanın anahtarı kaliteli eğitim ve öğretimden geçiyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, aynı zamanda geleceğimize de yön vermektedir" ifadelerini kullandı. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerin başarılarındaki en büyük payın, onları eğiten öğretmenler olduğuna dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu coğrafya koşullarında bile görevlerini layıkıyla yapmanın çabası içerisindedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için, Doğu ve Batı diye ayrım yapmayan, ülkemizin topraklarını karış karış gezen öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Mesleğini icra ederken şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimcilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Anadolu'nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine...
15:46 Edirne'de araç yangını
15:46 Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama
15:46 Tekerlekli sandalyesi ile 22 yıldır öğretmenlik yapıyor
15:46 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 15:48:12