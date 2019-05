MTSO Başkanı Yılmaz, "Ekonomiye odaklanmalıyız"

Kaynak: İHA

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra iktidarın önceliğinin ekonomiyi güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak yolunda adımları atmak olmalı." dedi.Manisa Ticaret ve Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ümit Türek, mayıs ayı boyunca bir çok önemli gün ve haftaları kutladıklarını söyledi. Başkan Türek, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ülkemizin 500 büyük sanayi firması belli oldu. Bu firmalar arasında odamıza kayıtlı olan ve kayıtlı olmayıp Manisamızda faaliyet gösteren toplam 23 firmamız var. Ben ilk 500 firma arasına giren bu 23 firmamızı kutluyorum. Başarılarının devamını dilerim. Bu arada IMF 2019 yılı verilerine göre en yüksek enflasyonun yaşandığı 10 ülke açıklandı. Maalesef Türkiye bu listede 9. sırada. Bu bağlamda bir başka bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. 2019 yılında bankalarda şirketlerin ve şahısların mevduat tutarı 220 milyar doları aşmış durumda. Kimsenin parasında gözümüz yok ama gidişat iyi değil. İthalat ve ihracat yapan firmaların haricinde döviz işlemlerine denetleneme getirilmelidir. TL sürekli değer kaybetmektedir. Bu duruma bir an önce önlem alınmalıdır "dedi.Başkan Yılmaz; "Ülkemiz yönünü AB üyeliğine çevirmeli"Meclis Toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; "Hatırlarsınız ki, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem olduğunu, artık sahnede siyasetin değil, iş dünyasının olması gerektiğini vurgulamıştık. Ancak ülkemiz gündemi yine bir başka seçime odaklanmış durumda. O da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermesinin ardından, hükümet olarak, bütün enerjimizi tekrar bu konuya odaklamış durumdayız. Ancak, yurt içinde açıklanan veriler bizlere, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın belirginleştiğini gösteriyor. İç piyasada iş hacmi düştü, nakit akışı azaldı, kredi akışı yavaşladı, tahsilatlar gecikti. Ekonomide bir durgunluk dönemine girdik. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında ise, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında 46,4'e gerileyerek eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Bu da bizlere imalat sektöründeki yavaşlamanın sürdüğünü göstermekte. Şubat döneminde işsizlik oranı geçen yıla kıyasla 4,1 puan artarak yüzde 14,7 oranında gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı yaklaşık 1,4 milyon kişi artarak 4,7 milyon kişi ile tarihi yüksek düzeye çıktı. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 26,1 seviyesine ulaştı. Nitekim, tüm bu olumsuz veriler yurtdışından ülkemize gelecek yabancı firmaların yatırım kararlarını da etkilemekte. En yakın örneği ise birçok markanın üretimi için planlanan Volkswagen fabrikasının, ülkemizde mi yoksa Bulgaristan da mı kurulacağı yönünde yaşanan belirsizlik. Skoda sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan istikrarlı siyasi ortamı ve AB üyesi olması nedeniyle ön plana çıkarken, ülkemizde ise otomotiv endüstrisinde iyi bir altyapıya sahip olunduğuna ancak belirsiz bir siyasi ortamın olmasına dikkat çekilmiştir. Ülkemize doğrudan yabancı sermayenin gelmesi, ülkemizde katma değer ve üretim sağlayacak yeni yatırımın yapılması demek, yeni istihdam kapısının açılması demektir. Ülkemiz yönünü AB üyeliğine çevirmeli, AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam etmelidir. En önemli ekonomik partnerimiz olan AB üyeliği yolunda ilerlememizin, ülkemize pozitif yansımalar getireceği kanaatindeyim. En başta, ülkemize duyulan güveni ve yatırımcı ilgisini arttıracağını düşünüyorum. Bu bağlamda, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra iktidarın önceliğinin ekonomiyi güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak yolunda adımları atmak olması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının ise şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi."Arıtma tesisi konusunda tarafız"Manisa OSB'deki arıtma tesisi ile ilgili son günlerde çıkan haberlere de değinen Başkan Yılmaz; "Manisa OSB'deki arıtma tesisi konusunda bizler tarafız. Son günlerde yazılı basında ve sosyal medyada Manisa OSB'deki arıtma tesisi ile ilgili ve ilgisiz birçok yanlış ve taraflı yapılan açıklamalardan sonra gerçekleri anlatma ve durum hakkında bilgilendirme hasıl olmuştur. Odamız tarafından kurulan Manisa OSB'deki arıtma tesisi de yine o günkü odamız yönetimi tarafından planlı bir şekilde kurulmuştur. Bugün sanayici üyelerimiz tarafından yönetilen Manisa OSB'de bir sorumluluk varsa o da bize aittir. Yani o günkü şartlarda ülkemizde daha çevre bilinci oluşmamış, Türkiye böyle bir çevreci yatırımla tanışmamışken bu arıtma tesisi planlı olarak yapılmıştır. Ben Mehmet Yılmaz olarak, bu mecliste bulunan 65 kişinin tamamının bu konuda Manisa OSB ile çevre dostu arıtma tesisi ile ilgili oluşan olumsuzluklar karşısında tek vücut olarak durma mecburiyeti olduğunu hatırlatırım. Kanunun bana vermiş olduğu yetki ile üyelerimizin ve ülkemizin menfaatlerinin korunması hususunda ne gerekiyorsa yapmakla mükellef olduğumu hatırlatırım. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sizler de aynı şekilde bu meclise seçilen üyeler olarak 5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerine aykırı eylem içinde bulunamazsınız. Yani arıtma tesisi ile ilgili üyelerimiz aleyhinde hiçbir söylemde yer alma hakkınız yok. Ben böyle bir duruma kesinlikle müdahale ederim. Sanayicimiz çok zor şartlar altında üretim yapma mücadelesi veriyor. Ülke ve dünya gerçeklerini görmemiz lazım. Bu arıtma tesisi burada plan dahilinde kurulurken etrafta konut yoktu. Konutlar arıtma tesisinin yanına geldi. Bir sıkıntı var ise muhatap bu yerleşim planını yapan belediyelerindir. Bu şekilde arıtma tesisi ile ilgili olumsuz konuşmalar aynı zamanda kamu, kurum ve kuruluşlarını da töhmet altında bırakıyor. Sonuç olarak Manisa OSB'deki arıtma tesisi ile ilgili her türlü olumsuz açıklamaları yapanlar karşısında bizi bulacaktır. Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında her türlü yasal ve hukuki girişim yapılacaktır. Hiçbiriniz bu meclis çatısı altında kendinizle çelişki oluşturan açıklama ve bildiri yapamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok" dedi."Finansman paketi üreticiye can suyu olacak"Sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Finansman paketinin üreticiye can suyu olacağının altını çizerek devam eden Başkan Yılmaz, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, yurt içinde ivme (ileri, verimli, milli endüstri) finansman paketi açıklandı. Ülkemizin büyük zorluklarla mücadele ettiği şu günlerde, bu paketin, üreticiye can suyu olacağı, üretimdeki iştahı da artıracağı kanaatindeyim" dedi."Firmalarımız ile gurur duyuyoruz"Sözlerinin son bölümünde İSO tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında listeye giren Manisalı firmaları ve Türkiye'nin en Hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 63. sırada yer alan Endosa Kalıp A.Ş. yetkilileri Osman Kıvırcık ile 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı kutlayan Başkan Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı. 2018 Yılında İSO İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında odamıza kayıtlı 11 firma, Manisa'da faaliyet gösterip başka bir ilimizdeki odaya kayıtlı olan 12 firma olmak üzere toplamda 23 firma yer aldı. Ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunan ve ilimizin gurur kaynağı olan firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yine TOBB öncülüğünde, TEPAV iş birliği ile 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında, cirosunu 2 yılda yüzde 239 oranında artıran odamız üyesi Endosa Kalıp İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 63. sırada yer aldı. Endosa Kalıp A.Ş. yetkilileri Osman Kıvırcık ile 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı da huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu firmalarımız ile gurur duyuyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA Ekonomi