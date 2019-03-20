Mtso Başkanı Yılmaz: "Türkiye'de Manisa Modeli Ortaya Çıkacaktır"

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Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Valimizin himayelerinde bütün kurumlar arasında ortaya çıkan işbirliği, sinerji bizleri mutlu ediyor. Eskiden bir Kayseri modeli vardı. Artık bir yıl içinde Türkiye'de Manisa modeli ortaya çıkacaktır." dedi.Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Ali Karanfilci, Hüseyin Hasacar, Mehmet Ali Altunkuş ve TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ile bir araya geldi."Türkiye'de Manisa modeli ortaya çıkacak"Manisa Valisi Ahmet Deniz'in yapmış olduğu ziyaretten onur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Sayın Valimizin odamıza yapmış olduğu ziyaret bizleri onurlandırmış ve mutlu etmiştir. Burası sizin eviniz. Güne sizinle başladık. Devamı hayırlı olur inşallah. Ben her platformda şunu söylüyorum. Valimizin himayelerinde çok güzel işler yapacağımıza eminiz. Sizin de bir lafınız var, yaparsak biz en iyisini yaparız. O sözünüzden de ilham alıyoruz ve bu dönemde özellikle 8 ayda başlayan ve son 3 ayda ivme kazanan dönemde Manisa'da çok güzel bir birliktelik var. Kurumlar arasında çok güzel bir işbirliği var. Odamıza bu süreçte ziyaret eden Bakanlarımıza da arz ettim. Sayın Valimizin himayelerinde bütün kurumlar arasında ortaya çıkan bu güzel işbirliği, sinerji bizleri mutlu ediyor. Eskiden bir Kayseri modeli vardı. Artık bir yıl içinde Türkiye'de Manisa modeli ortaya çıkacaktır. Bunun çıkmasından dolayı da sizin üstün destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyor, tekrar evinize hoş geldiniz diyorum."' diye konuştu."Manisa'yı hep birlikte iyi yerlere taşıyacağız"Sivil toplum kuruluş ziyaretlerine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan başladıklarını belirten Vali Ahmet Deniz, "Daha önce Odamızda bazı programlara katılmıştık ama iade-i ziyaretlerimize Odamızdan başlayalım istedik. 3-4 aydır görev yaptığımız Manisa'yı genel hatlarıyla kafamıza yerleştirdik. İlçe ziyaretlerimizi yaptık. Bir çok konuları karşılıklı görüştük. Hep beraber inşallah gönlümüzden geçen Manisa'mızı daha iyi yerlere getireceğiz. Manisa, Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde nasıl katma değer oluşturur? Bu potansiyel Manisa'da var. Gerçekten üreten bir şehir. Üretme kültürünün olduğu bir şehir. Bunun üzerine bir şey koymak daha kolay aslında. Birlik ve beraberliğimize önem vereceğiz. Kurumlarımızı bütünleştireceğiz. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir olacağız. Çünkü başka çaremiz yok. Türkiye'yi hep birlikte büyüteceğiz. Bunu da ortak değerler etrafında, ortak akılla yapacağız. Bu ortak akıl Manisa'da var. Ben bu konuda karamsar değilim." dedi."İstihdam için seferber olacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan 'İstihdam Seferberliği 2019' programının tanıtımı konusunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür eden Vali Deniz, "İstihdam seferberliğinin duyurulması konusunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bu konuda sizin emeğiniz çalışmanız çok fazla. Özellikle bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Onu da inşallah iyi bir noktada tamamlarız. Çok güzel teşvikler var. Onlardan faydalanmak lazım. İstihdam için hep birlikte seferber olacağız. İnşallah hep birlikte daha güzel günler göreceğiz." diye konuştu.Ziyaretin sonunda Manisa Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e ziyaretin anısına naht sanatı eserini hediye etti. - MANİSA