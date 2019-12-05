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MTSO Çevre İSG çalışma grubu, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını gezdi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinden Çevre ve İSG çalışma grubunun aylık rutin toplantısına ev sahipliği yaptı.

05.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:23MTSO Çevre İSG çalışma grubu, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını gezdi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinden Çevre ve İSG çalışma grubunun aylık rutin toplantısına ev sahipliği yaptı.

MESKİ D1 Ana Su Deposu yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda, üyelere ilk önce arıtma tesislerinin kuruluş amacı, hedefleri ve yönetim şekilleri hakkında bilgi verilerek tesisler tanıtıldı. Üyelere daha sonra Laboratuvar Şube Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı gezdirilerek, çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Laboratuvar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Gezici Su Analiz Laboratuvarı hakkında geniş kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

MTSO Çevre ve İSG çalışma grubu üyeleri çok faydalı bir inceleme gezisi gerçekleştirdiklerini ve önemli bilgiler edindiklerini belirterek, MESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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