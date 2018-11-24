Mtso'da Eğitimin Geleceği Tartışıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:30



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:30

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi öncülüğünde 'Mersin'de Eğitimin Geleceği' konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.MTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, eğitimde yaşanan sorunların ele alınırken, sektör sorunlarının çözümünde sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesi kararı alındı. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, oda olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydederek, eğitimin daha çağdaş hale gelmesinde sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bu tür organizasyonların önemli etkisi olduğunu söyledi."Akdeniz ilçesi yatırım bekliyor"Mersin'deki özel okullaşma oranlarıyla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mükerrem Ekinci, Mersin'de 791 özel öğretim kurumu bulunduğunu bunların 278'inin özel okul olduğunu kaydederek, 77 bin 365 olan öğrenci kontenjan sayısının, 2018-2019 döneminde yüzde 39,6'nın dolduğunu belirtti. Özel okullarda en çok yatırımın Yenişehir ilçesinde yapıldığını söyleyen Ekinci, Akdeniz ilçesinde ise hiç özel ilkokul ya da ortakokul bulunmadığını ifade ederek, "Akdeniz ilçesi kalabalık nüfusu ile özel okul yatırımı konusunda halen cazip bir ilçe. Bu yıl açılan okulların doluluk oranı düşük gibi gözüküyor ancak bu kontenjan sayısının fazla artmış olmasından kaynaklanıyor. Rakamlar Mersin'in halen yatırım yapılabilir pozisyonda olduğunu gösteriyor" dedi."Dershaneler özel okullara çevrildi"Mersin'in özel okullaşma oranında Türkiye'de iyi bir noktada olduğunu anlatan Maarif Müfettişleri Koordinatörü Necip Tokyay, merdivenaltı olarak adlandırılan kaçak kurumların önüne geçilmesiyle rakamların çok daha iyi noktalara taşınabileceğini söyledi. Birçok dershanenin özel okula dönüştüğünü hatırlatan Tokyay, dershane kültürü ile okul kültürünün birbirinden çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Oda olarak bize yazı yazmanız halinde eğitim kurumlarına kurum kültürü eğitimleri verebiliriz. 55 arkadaşımın hepsi bir kuruma giderek eğitimi hızlandırabilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN