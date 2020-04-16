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MTSO'dan üyelerine deprem kredisi müjdesi

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde ciddi anlamda zarar gören Malatyalı işletmelere ve sanayiciye kredi müjdesi bugün onaylandı.

16.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:10
MTSO'dan üyelerine deprem kredisi müjdesi
24 Ocak'ta Elazığ 'da meydana gelen depremde ciddi anlamda zarar gören Malatyalı işletmelere ve sanayiciye kredi müjdesi bugün onaylandı. Daha önce tanımlanan ve ödemeleri yapılan krediler sadece imalat ile depremden direkt zarar gören firmaları kapsarken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle bu alan genişletilerek tüm işletmeleri ve odaya üye olan tüm şirketlerin dahil olması sağlandı.

Konuyu MTSO gündeminden, TOBB'a taşıyan Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bakanlıklar başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde ciddi girişimlerde bulundu. Malatya TSO üyelerinin KOSGEB kredilerinden istifade etmelerini sağlayacak onay alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya ve Elazığ'daki deprem sonrası yaraların biran önce sarılma başlanıldığını söyledi Üretim çarklarının durmaması için daha önce bin 500 işletmeye kullandırılan kredinin son girişimlerden sonra 3 bin işletmeye daha kullandırılmasına onay çıktığını söyledi. Bugünlerde yaşanan korona virüs salgınıyla da Malatya'da sanayi çarklarının durmak üzere olduğunu ve bu kredi desteğinin sanayiciler ve işlemleler için ciddi anlamda önemli bir destek olduğunu dile getirdi.

Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Depremden direkt ve dolaylı zarar gören tüm üyelerimizin ekonomik sıkıntılarını giderebilecek, nefes aldırabilecek bir kredinin sağlanması üyelerimizin sıkıntılarını gidererek gündelik yaşama dönmesi bizim için büyük önem arz ediyordu. Mevcut prosedürler üyelerimizin bu kredilerden istifade etmesi için yeterli değildi. Deprem sürecinde bölgemize gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Alabayrak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sanayi Mustafa Varank'a, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve KOSGEB Başkanımız Cevahir Uzkurt'a bu durumun önemini anlattık. Malatya sanayicisinin üretimdeki yerini ve istihdamın bu kritik süreçte azalmaması için işletmelerin buna ihtiyacı olduğunu söyledik. Malatya ve Elazığ'ın salgından sonra Türkiye'de ekonomik olarak en fazla etkilenen şehirler olduğunu her toplantıda dile getirdik. Üyelerimiz için yaptığımız girişimlerin karşılığını en nihayetinde aldık. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın önceden yapmış olduğu duyuruya istinaden odaya yazılı olarak müracaat eden üyelerimizin kredileri için onaylar alınmıştır. Üyelerimiz odamızdan alacağı müracaat evrakının aslı gibidir belgesi ile devlet ve özel bankalar üzerinden 100 bin liraya kadar bankalarda kredi fizibilitesine göre kredi imkanına kavuşabilecektir"

Daha önceki tanımlanan kredilerle birlikte Malatya'da kredi kullanmaya müsait durumdaki hemen hemen her sektöre ve işletmeye kredi imkanı sağladıklarını belirten Sadıkoğlu, "İlk kredilerden bin 500 üyemiz faydalanmıştı. Şimdi ise 3 bin üyemiz daha kredi kullanabilecek. Toplamda 4 bin 500 üyemiz ciddi bir kaynaktan faydalanabilecek. Üyelerimize ve Malatya'mıza hayırlı olsun. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, büyüyen ve Türk ekonomisine katkıda bulunan Malatya işletmelerinin daima yanında olacağız." İfadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Deprem, Elazığ, Ekonomi
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