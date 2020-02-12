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MTSO depremzedelere yardım yaptı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) depremzedelere bir kez daha yardım yaptı.

12.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:35MTSO depremzedelere yardım yaptı
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) depremzedelere bir kez daha yardım yaptı.

MTSO Başkanı ve Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Battalgazi, Kiltepe Hanımın Çiftliği gibi bölgelere giderek, gıda gibi ihtiyaç malzemeleri muhtarlar aracılığıyla depremden zarar gören vatandaşlara dağıtımlarını yaptılar.

Burada açıklama yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla 100 tırı aşkın yardımın depremden hemen sonra deprem bölgelerine ulaştırıldığını hatırlatarak, "Şehrimizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım çağrımıza kayıtsız kalmayan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. TSO' toplanan bir tır dolusu İhtiyaç malzemelerini depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yönetim kurulumuzla beraber Battalgazi, Kiltepe Hanımın Çiftliği gibi bölgelerde dağıtımlarını gerçekleştirdik.. Bu zor ve acı günlerde vatandaşlarımızın her daim yanındayız" diye konuştu. - MALATYA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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