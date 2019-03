Mtso, Mtosb ve Meü Arasında Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) arasında 'Stratejik İşbirliği Protokolü' imzalandı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin imza attığı protokol ile üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.Bölgedeki işletmelerin yenilikçilik, araştırma ve geliştirme içeren projeler yoluyla gelişimine destek olmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak adına MTSO, MTOSB ile MEÜ arasında stratejik işbirliğine gidildi. İmzalanan protokol ile başta TÜBİTAK olmak üzere KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi ulusal, U2020, AB, Dünya Bankası, UN gibi uluslararası proje çağrılarına projeler sunulmasında iş birliği yapılması, var olan uzmanlıkların paylaşılması, geliştirilen projelerin etkin ve verimli yönetilmesi, bölgedeki var olan proje kültürünün geliştirilmesi ve projeler yoluyla bölge ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.İmza töreni sonrasında kısa bir değerlendirme yapan MTSO Başkanı Kızıltan, "Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi tüm sanayinin beklediği en önemli olgudur. Bu protokol ile en kısa sürede gerçek anlamda sanayi ile üniversitemiz arasında işbirliği oluşturulacak" dedi.Üniversiteler olmadan teknoloji geliştirmenin, teknoloji olmadan da sanayiyi ilerletmenin mümkün olmadığını ifade eden MTOSB Başkanı Tekli ise "Yaptığımız her araştırmada, ar-ge çalışmasında mutlaka üniversite temsilcilerimizin bizimle hareket etmesini istiyoruz. Teknolojiye ancak üniversitelerimiz aracılığıyla kavuşabiliriz. Bu ihtiyacımızı her kulvarda dile getiriyoruz. İnşallah bu anlaşma sonrasında sık sık bir araya gelerek hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.MEÜ Rektörü Çamsarı da sanayicilerle, iş insanlarıyla her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. - MERSİN