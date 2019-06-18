MTSO ve ŞUTSO, 'Kardeş Oda' protokolü imzaladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) arasında kurumsal kapasite ve diyaloğu arttırmak, ticaretin gelişmesinin yanı sıra sosyokültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek adına 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.



MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa ile Siverek Ticaret ve Sanayi Odalarıyla işbirliğini geliştirmek adına Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Burada MTSO ile ŞUTSO arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyokültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek amacıyla 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.



"Kardeşliğimizi Türkiye'ye yayarsak, milletimiz fırsatları değerlendirme imkanı bulacaktır"



Düzenlenen imza töreninde konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, ŞUTSO ile işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini, bu hedefi yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şanlıurfa'da kendini evinde gibi hissettiğini vurgulayan Kızıltan, MTSO ile ŞUTSO arasında imzalanan 'Kardeş Oda' protokolüne onurla gururla imzalarını attıklarını belirterek, "Ancak bizim kardeşliğimiz imzayla değil, gönüldendir" dedi.



Mersin ve Şanlıurfa'nın kardeşliğinin Türkiye'ye örnek olacağına işaret eden Kızıltan, "Hani derler ya Amerika fırsatlar ülkesi diye, asıl Türkiye fırsatlar ülkesi. Türkiye'nin her yerinde o kadar çok fırsat var ki, bizler bu kardeşliğimizi Türkiye'ye yayarsak, milletimiz de bu fırsatları değerlendirme imkanı yakalayıp büyük bir refaha erişecektir. Bizi bu kadar sıcak ağırladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Mersin'den getirdiğimiz selamları da buradan sizlere iletiyorum" diye konuştu.



"Birlik, beraberlik ve kardeşliği hepsinden daha çok önemsiyoruz"



Memleketi Siverek olan MTSO Meclis Başkanı İzol ise konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı. Uzun yıllar Mersin ve Şanlıurfa arasında kardeşlik bağı kurulması adına büyük mücadele verdiğini anlatan İzol, "Yıllar önce odanın meclis üyesiydim. O yıllardan beri bu birlikteliği sağlamayı hep arzuladım. Şimdi Meclis Başkanıyım ve bu arzumu gerçekleştirdim, çünkü Şanlıurfa benim doğup büyüdüğüm yer. Mersin ise kendimi bulduğum, yaşadığım şehir. Karşılıklı daha çok iş yapmalıyız. Burada olmaktan ve siz değerli hemşehrilerimle bir arada olmaktan gurur duydum" ifadelerini kullandı.



Üyelerinin mutluluğu, onların ticaretinin gelişmesi için çalıştıklarını dile getiren İzol, "Bizim siyasi bir kişiliğimiz olmadığı için birlik, beraberlik ve kardeşliği hepsinden daha çok önemsiyoruz. Yüreklerimiz bir. Çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinize, sevgi ve ilginize. İnşallah bu başlattığımız beraberlik, ticaret yaşadığı sürece devam eder" şeklinde konuştu.



"İki il arası ticaretin artması ülke kalkınması adına da önemli"



ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ise ziyaret için teşekkür ederek, imzalanan 'Kardeş Oda' protokolünün iki oda için de hayırlı olması temennisinde bulundu. "Ülkemizin ve bölgelerimizin kalkınması adına gerçekleştirilecek her türlü çalışmada, biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız" diyen Peltek, iki il arasında artacak ticari işbirliğinin ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.



Konuşmalar sonrasında Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Yetkilisi Cüneyt Ateş, Şanlıurfa'nın yatırım imkanları ve destekleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA