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MTTB Malatya Yaz Okulu finalini yaptı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi tarafından 24 Haziran'da açılan Yaz Okulu sona erdi.

01.08.2019 15:38 MTTB Malatya Yaz Okulu finalini yaptı
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi tarafından 24 Haziran'da açılan Yaz Okulu sona erdi.

2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte 24 Haziran'da öğrencilere yönelik açılan MTBB Yaz Okulu 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Programın kapanışında konuşan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, 6 hafta boyunca süren yaz okulu hakkında öğrenci velilerini bilgilendirdi. Yaz okulunda Kur'an-ı Kerim, İlmihal ve Siyer-i Nebi, Ayet ve Dua ezber derslerinin verildiğini belirten Sağdıç, "Yaz okulumuzda Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını konu alan çizgi film gösterimi, halı saha organizasyonu, zeka oyunları etkinliği, deneme sınavları, trafik park etkinliği, yüzme kursu etkinliği, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını okuyarak tahlilinin yapılması, Çanakkale Geçilmez Filmi, Okçuluk Eğitimi, Orduzu Tabiat Parkında Hayvanat Bahçesi gezisi ve Piknik etkinliği programları gerçekleştirildi" diye konuştu.

Yaz Okulunda deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere ise hediye verildi. - MALATYA

Milli Türk Talebe Birliği, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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