Mttb'nin "Medya ve Siyaset Akademisi" Sona Erdi

Milli Türk Talebe Birliği
'nce (MTTB) düzenlenen "Medya ve Siyaset
Akademisi" sona erdi.
MTTB'nin Cağaloğlu'ndaki genel merkezinde beş hafta boyunca cumartesi günleri gerçekleştirilen programda, medya ve siyaset alanından önemli isimler bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktardı.
Programda, gazeteci ve yazar Kemal Öztürk
"Siyaset Medya ve Diplomasi İlişkisi", AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan
"Türk Demokrasisine Vurulan Darbelerde Medyanın Rolü", AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz
"Politik Psikoloji Açısından Uluslararası Medya Dilinin Değerlendirilmesi", eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu
"Medeniyetler Çatışması Tezi'nin Hollywood
Sineması'nın Günümüze Kadarki Yansımaları", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık da "Siyasette Medyatik Enformasyon ve Dezenformasyon" başlıklı konuları el aldı.
MTTB Genel Sekreteri Muhammed Sinan Özhüsrev, gençlere yönelik akademik eğitim programlarının ve kültür-sanat kurslarının devam edeceğini belirtti.
Gençleri her zaman eğitim ve kültür alanlarında desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Özhüsrev, programa ilişkin bilgi verdi.
MTTB Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Osman Nuri Boran da 15 Aralık
'ta gerçekleştirilecek törenle, programı başarıyla bitiren katılımcılara sertifikalarının takdim edileceğini ifade etti.
Siyaset,Milli Türk Talebe Birliği
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:21