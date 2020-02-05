Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bitkisel üretimdeki bazı hastalıklara karşı milli ve yerli ilaç üretiminin deneme ve ARGE çalışması Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından yürütülecek. Bağ Küllemesi, Bağ Mildiyösü, Bağda ölükol, Şeker pancarında çökerten -Kök yanıklığı, Çiçek monilyası hastalıklarına karşı yerli ve milli olarak yürütülecek olan mikroorganizma kültürü kullanılması ve hastalıkların yok edilmesine yönelik ARGE çalışmaları Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülecek.



İşbirliği protokolü MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Biyoteknoloji Tarım Ürünleri Mühendislik Sanayi Şirketi Genel Müdürü Serhat Kıraç arasında imzalandı. Protokole göre, MTÜ Ziraat Fakültesi tarafından Bağ Küllemesi, Bağ Mildiyösü, Bağda ölükol, Şeker pancarında çökerten kök yanıklığı, Çiçek monilyası hastalıklarına karşı mikroorganizma kültürünün kullanılması ve hastalıların yok edilmesi konusunda deneme ve analizler yapılarak topluma hizmete dönüştürülecek.



ARGE çalışması, Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülecek. - MALATYA