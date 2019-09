MTÜ'de 2. Geleneksel Aşure Günü

Battalgazi Tarım Yerleşkesinde Rektörlük girişinde düzenlenen 2. Geleneksel Aşure Etkinliğine Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 7. Ana jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Malatya eski Milletvekili Ali Osman Başkurt,Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Sakar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sendika yöneticileri, çok sayıda vakıf ve dernek başkan ve yöneticileri, medya mensupları, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler katıldılar.

Etkinliğin açılış konuşmasınıyapan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Üniversitemiz ikinci akademik eğitim yılına başladı. Üniversite olarak; 2. Geleneksel Aşure günümüzü düzenliyoruz. Çünkü;halkımızla, toplumumuzla, tarihimizle, kültürel zenginliklerimizle barışık bir üniversiteyiz.Ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamaya yönelik her adımda üniversitelerinde öncülük yapması gerektiğine inanıyoruz.İstedik ki,her biri bizim için çok kıymetli olan öğrencilerimizin de üniversitede bulunduğu haftaya denk gelsin. Milletimizin inanç ve gelenekten kaynaklanan önemli günlerden birisi de Aşuredir. Aşure diğer inanç ve gelenekten gelen önemli günlerimiz gibi;milletimiz için; toplumsal kimlik, ortak inanç, ortak bellek, toplumsal paylaşım ve tarihsel sürekliliktir. Aşure;milletimizin manevi birlikteliğini kuvvetlendirmeye önemli katkılar sağlamıştır. Üniversitemizin şöyle bir özeliği var, bizler sadece eğitim öğretimle kalmayıp sosyal ve kültürel anlamda da etkinliklere deönem veriyoruz.Aşure etkinliğimizin; başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız da her bir karışına birlik, beraberlik, huzur ve esenlikler getirmesini,diliyorum. Ankara'da bizlere her zaman destek veren Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliğimize katkı ve destek sunan Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu Şube Yönetimine teşekkür ediyorum." İfadelerini kaydetti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 2. Geleneksel Aşure Gününe katkı vermekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Sakar,katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise yaptığı konuşmasında, "Güzel bir aşure gününde değerli rektörümüzün nazik davetiyle bir aradayız Malatya'daki programlarımız sebebiyle buradayım. Öteden beri gerçekten çalışmalarını takdirle karşıladığım ve kurulan üniversitede vizyoner çalışmalarının devam edeceğine inandığım değerli rektörümüz aşure gününe davet edince Malatyalıların davetini kırmak bizlere yakışmaz diye sizlerle bir aradayız. Malatya gerçekten Türk tarihi için çok önemli devlet adamlarını yetiştirmiş kentimiz ve Malatya vizyoner bakış açısıyla ülkemizde de giderek önemini arttıran şehirlerimizin başında geliyor. Turgut Özal, Rahmetli Cumhurbaşkanımız gerçekten Türkiye'ye çağ atlatan bir devlet adamıydı,ülkemiz için çok önemli işler yaptı. Onun adına kurulu bir üniversitenin olması da gerçekten Malatya'ya da çok yakıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ben çok önemli işler yapacağına inanıyorum. Değerli rektörümüzü Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki güzel çalışmalarıyla tanıyorum. Heyecanıyla, vizyonuyla, güzel işler yapma çabasıyla inanıyorumki Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türk üniversiteler tarihinde güzide bir yere kavuşacaktır ve dünya literatürüne geçecek öneli çalışmaları yapacaktır. Gerçekten Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, biraz önce Acı Kayısı Çekirdeği üzerinde yaptığı çalışmaları anlatınca bu konularda hasbel kader uzun yıllardır çalışan bir kişi olarak gurur duydum. Ama bunu da anlatmamız lazım Malatya'nın kayısısını herkes biliyor ama Acı Kayısı Çekirdeğini de en az kayısı kadar öğrenecek, bilecek, insanlığa hizmet eden bir ürün olarak sunacaktır. Tabi bizim bunları anlatmak, tanıtmak, dünyaya göstermek gibi bir görevimiz var.şurenin tadı gerçekten b ize özgü bir tat. Ama aşurenin içindeki her bir malzemeye baktığımız zaman normalde bir araya gelmesi çok mümkün gibi görünmez ama onlar aşure adı altında bir araya geldiği zaman gerçekten hepimizin asırlardır lezzetle ve büyük bir övgüyle tükettiğimiz bir ürün haline gelir. Aslında bizim millet olarak özelliğimiz de böyledir.İnşallah bu aşure günündeki birlikteliğimiz gibi kıyamete kadar bu birliğimizi beraberliğimizi koruduğumuz sürece dünyanın en gözde ülkelerinden birisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Müftü Veysel Işıldar'ın okumuş olduğu duanın ardından protokol üyelerinin Aşure dağıtımı ile 2. Geleneksel Aşure etkinliği tamamlandı.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın da bulunduğu heyet ile birlikte Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u makamında ziyaret ederek görüştü.

İlk olarak Vali Ürgen Alanı ile Kavaslı katlı kavşağı arasındaki yolda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, ikinci etap çalışmalarına 25 Eylül Çarşamba günü itibariyle başlayacak.

Yapılacak çalışmadan dolayı Kavaslı katlı kavşağı ile Vali Ürgen Alanı arasındaki yolun 25 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'dan 30 Eylül Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacağını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, ayrıca Cemali Caddesi istikametinden Atatürk Caddesi'ne de araç girişinin olmayacağını belirtti.