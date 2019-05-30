MTÜ'de "Birlikte Düşünelim, Birlikte Konuşalım" etkinliği

Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve üniversite bünyesinde geleneksel hale getirilecek olan "Birlikte Düşünelim Birlikte Konuşalım" Etkinliğine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay karabulut, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman ve konuk konuşmacı olarak birlikte Ziraat Fakültesi ve Battalgazi MYO Bahçe Tarımı Programında görevli akademisyenler katıldılar.Ekinliği konuşmacı olarak Prof. Dr. Hüseyin Koç katılarak 'Tıbbi Aromatik Bitkiler' konusunda bilgilendirmede bulundu.Toplantı katılımcıların karşılıklı bilgi sunumu ve fikir alışverişi yapması ile sürdü.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Birlikte Düşünelim, Birlikte Konuşalım" etkinliğinin akademik personele yönelik olarak önümüzdeki eğitim yılı içinde daha yoğun bir şekilde yapılacağını belirtti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Gerçekten çalışıyoruz, çalışmayan yok. Sorun şu acaba nerede ne yapmamız gerekiyor,neleri biliyoruz, bilmediğimiz noktalar neler? Bunları birlikte tartışarak, eksiklikleri yine birlikte tamamlayarak iyiye, güzele ulaşacağız." ifadelerini kaydetti.

İlaçların bitkisel ürünlerden elde edilmesi için Ziraat Fakültesinin bir çalışma ve hedef içinde olacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay karabulut şöyle devam etti; "Bir etken madde nasıl üretilir,Eczacılık Fakültelerine etken madde üretip verdiğimiz takdirde onlar bunu ilaca dönüştürebilirler mi veya ilaç firmalarına bu konuda ürün verebilirmiyiz? Bunun çalışmasını yapmamız gerekiyor. Artık bizim ilaçları bitkisel ürünlerden elde edebilir konuma gelmek için bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bunları da yapıyor olacağız.Çünkü bu konuda bir gayret var, hepimiz bunun gerçekleşmesin istiyoruz. "

Prof. Dr. Hüseyin Koç,"Malatya'ya gelmeden önce Malatya'nın ve yakın illerin tahıl tarımı yada tohumculuğa yönelik ne kadar ihtiyacı var diye hesap yapmaya çalıştım. Baktığınız zaman enteresan bir tohum ihtiyacı var. Ben bunu sadece tahıllarla ilgili düşünsem bile, bugün devlet tohumculuğa destek veriyorsa, bu destek mutlaka tescilli tohum kullanan üreticilere veriliyor." diyerek,bölgede tescilli tohum üretiminin gelişmesi gerektiğini kaydetti.

'Tıbbi Aromatik Bitkiler' konusunda özellikle susuz arazide yetişebilecek türler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Koç,"Kapari, 40 metre derinliğe kadar gidebilen bir bitki. Sizden hiçbir yıl su istemez.Türkiye'de gezebildiğim ve dolaşabildiğim alanlardaki kapari popülasyonlarında bir hastalığa rastlamadım, zararlıya rastlamadım, dolayısıyla hastalığı olmayan, zararlısı olmayan, sizden su istemeyen, bir defa dikip 2 asır kadar üzerinden verim alabileceğiniz bir bitki ve piyasada da bu bitki fevkalade yüksek bir katma değer sağlayan bir ürün. Marketlere gittiğiniz zaman bir bakın, Kapari'nin kilosu kaç para? 60 TL'den başlıyor, 180 TL'ye kadar çıkıyor." dedi.

Malatya'da susuz arazide katma değeri yüksek olan Safran bitkisinin de yetiştirilebileceğini de anlatan Prof. Dr. Hüseyin Koç, "Safran, dünyanın en pahalı baharatıdır. Bu baharatın bitkisi bizim ülkemizde yetişebilirmi? Adı Safranbolu olan bir ilçemiz var. Sadece orada mı, hayır. Osmanlı döneminde baktığınız zaman 1920'lere kadarki ihracat ürünlerimiz içerisinde Safran, dünyanın ihtiyacının yüzde 70-80'ini sağladığımız bir ürün. Bir dikildiği zaman 4-5 yıl oradan artan miktarlarda ürün hasat edilebilen bir bitki. Sulamayı gerektirmeyen, mücadeleye gerektirmeyen, bir defa diktiğiniz zaman 4-5 yıl oradan artan miktarlarda ürün alabildiğiniz bir alternatif ürün."şeklinde konuştu.

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, "Çok büyük bir kozmetik firma, 14-15 tanelik bir liste gönderdi. Diyorlar ki, 'Biz artık Çin'den, şuradan buradan etken madde getirmekten yorulduk. Kilosu 300 Euro'dan başlıyor, 1.00 Euro'ya kadar.' Biz Türkiye'de birde kozmetik yapıyoruz. Ham maddesini ve ara maddesini yurtdışından alıyoruz. O kadar çok aktif etken ihtiyacımız var ki, ama kimse yetiştirmiyor. Bu nedenle yurtdışından getirmek zorunda kalıyoruz. Ülkemiz adına çok büyük bir sıkıntı." dedi.

- NATURAL'2019 Kongresi

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,5. Uluslararası NATURAL'2019 Kongresinin Gazi Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde 02-06 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirileceğini belirtti.Rektör Prof. Dr. Karabulut, YÖK Performans Kriterlerine göre organize edilen toplantıda bildiri sınırlamasının olmadığını kaydetti.

- 17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu 7 Temmuz'da

Rektör Prof. Dr. Karabulut, 17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu'nun 6 - 10 Temmuz 2019 tarihleri ??arasında Malatya'da gerçekleştirileceğini belirterek, sempozyuma İran, Macaristan,

Çek Cumhuriyeti, Amerika, İtalya, Slovakya, İspanya, Sırbistan, Romanya, Japonya, Kazakistan, Fransa, Çin, Tunus, Fas, Özbekistan, Pakistan, Yunanistan, Azerbaycan'dan da katılımların olacağını kaydetti.

Aynı zamanda kongrenin onursal başkanı olan Prof. Dr. Karabulut, bundan öneki 16. Uluslararası Kayısı Sempozyumu'nun 2015'de Çin'de yapıldığını hatırlattı

Kaynak: Bültenler